Ахмедов: «Обыграем «Анжи», если сыграем в свой футбол»

Полузащитник «Краснодара» Одил Ахмедов, отыгравший немало матчей в составе «Анжи», поделился ожиданиями от встречи 12-го тура РФПЛ против команды из Махачкалы.

«У «Анжи» в нападении и средней линии собраны индивидуально сильные футболисты, команда демонстрирует очень неплохую игру в атаке, но ей, как мне кажется, порой просто не хватает везения.

Я желаю коллективу из Махачкалы, в котором провел несколько сезонов, как можно быстрее наладить игру и результаты, но в матче с «Анжи» как профессионал сделаю все для победы «Краснодара». Если мы сумеем продемонстрировать в столице Дагестана свой футбол, то непременно выиграем», — сказал Ахмедов.