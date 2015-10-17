«Барселона» – «Райо Вальекано». Онлайн-трансляция

Потерпев два поражения в последних трех матчах «Барселона», тем не менее, всего на одно очко отстает от лидера Примеры «Вильярреала». Однако качество игры каталонцев в сентябрьских матчах не впечатляло. Матч с «Райо Вальекано« – хорошая возможность для хозяев вернуться на победный путь.

У читателей «Бомбардира» есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет «НТВ Плюс», и посмотреть встречу. Для этого достаточно перейти в онлайн матча, выбрать вкладку «видео» и оплатить трансляцию с помощью мобильного телефона.

Альтернативный вариант: «Бомбардир» будет вести текстовую трансляцию матча «Барселона» – «Райо Вальекано». Комментатор – Андрей Ковалев. Начало в 21:30, не пропустите!