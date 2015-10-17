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    • Бубнов: «В мою бытность Бесков и Лобановский в попойках не участвовали»

    Бубнов: «В мою бытность Бесков и Лобановский в попойках не участвовали»

    Эксперт Александр Бубнов прокомментировал поход по ночным клубам игроков и тренера сборной России Леонида Слуцкого , которыми они отметили выход команды на Евро-2016.

    «В конце сезона можно отметить, но нормально, не до поросячьего визга. И не когда тебя выносят из ресторана. Была информация, что некоторых игроков после сезона из ресторанов выносили, сами выйти не могли. Такая информация была, не буду говорить, кого выносили. В соцсетях это проходило, болельщики знают. Но здесь-то радоваться особо нечему, что касается качества игры, и самое главное, чемпионат не закончен, вам через неделю играть матчи серьезные. И если вы сейчас погуляли хорошо, это может сказаться на играх. Вы непрофессионально относитесь к своему делу. Это тренерами должно пресекаться на корню. Но есть информация, что и Слуцкий праздновал. Это же нарушение спортивного режима! И это обязательно скажется на игре в клубе. Это не конец сезона, когда тренеры разрешают расслабиться. Но в мою бытность ни Бесков, ни Лобановский в таких попойках не участвовали. Ради бога, празднуйте, но если на Евро уровень не будет соответствовать, тогда и посмотрим», – сказал Бубнов.

    Источник: Sportbox.ru

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    17.10.2015 09:35
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    Комментарии (6)
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    Asbjorn
    1445071011
    Раньше были времена, а сейчас мгновения,раньше поднимался болт,а теперь давление
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    Hiddink95
    1445071429
    А ничё, что баварцы каждый год октоберфест устраивают? И им это, между прочим, не мешает. Нахлебавшись пивка, Боруссию Д обыграли 5:1
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    nemolod
    1445077117
    Валерий Васильевич и Константин Иванович были прежде всего людьми высокой культуры,понимающие,что они в центре внимания прежде всего самих подопечных ,у которых в коллективах дисциплина была на первом месте! Это вовсе не значит,что все человеческое им было чуждо,однако они сами много работали и требовали от этого от игроков! И оба добивались крупных успехов в клубах и сборной!
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    ValGa
    1445077298
    Всё зависит от конкретной личности и уровня профессионализма.......Был на фесте........всё очень достойно там..никого в "хлам" не видел,,,
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    ologreds
    1694996979
    numo445609
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