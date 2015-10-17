Бубнов: «В мою бытность Бесков и Лобановский в попойках не участвовали»

Эксперт Александр Бубнов прокомментировал поход по ночным клубам игроков и тренера сборной России Леонида Слуцкого , которыми они отметили выход команды на Евро-2016.

«В конце сезона можно отметить, но нормально, не до поросячьего визга. И не когда тебя выносят из ресторана. Была информация, что некоторых игроков после сезона из ресторанов выносили, сами выйти не могли. Такая информация была, не буду говорить, кого выносили. В соцсетях это проходило, болельщики знают. Но здесь-то радоваться особо нечему, что касается качества игры, и самое главное, чемпионат не закончен, вам через неделю играть матчи серьезные. И если вы сейчас погуляли хорошо, это может сказаться на играх. Вы непрофессионально относитесь к своему делу. Это тренерами должно пресекаться на корню. Но есть информация, что и Слуцкий праздновал. Это же нарушение спортивного режима! И это обязательно скажется на игре в клубе. Это не конец сезона, когда тренеры разрешают расслабиться. Но в мою бытность ни Бесков, ни Лобановский в таких попойках не участвовали. Ради бога, празднуйте, но если на Евро уровень не будет соответствовать, тогда и посмотрим», – сказал Бубнов.