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    • Арустамян: «Не понимаю смысла дальнейшего нахождения Кокорина в «Динамо»

    Арустамян: «Не понимаю смысла дальнейшего нахождения Кокорина в «Динамо»

    Комментатор «Матч ТВ» и ведущий «Спорт FM« Нобель Арустамян поделился мыслями о возможном трансфере нападающего «Динамо« Александра Кокорина в Ангию.

    «Насколько знаю, помимо варианта с арендой в «Арсенал», у Кокорина был и вариант с «Вест Хэмом». На каких условиях – не знаю. Но когда трансферное окно закрывается, бюджеты многих клубов израсходованы. Поэтому многие предлагают аренду с правом выкупа.

    Почему мы сразу хотим, чтобы Кокорин сразу попал в «Арсенал»? Вариант с «Вест Хэмом» тоже хорош. Поиграй там, забей свои 10-11 голов и получи приглашение от «Арсенала» «МЮ» или «Ливерпуля». А так я не понимаю смысла дальнейшего нахождения Кокорина в «Динамо». У него еще год контракта. По-моему, у «Динамо» нет денег на продление соглашения на прежних условиях. А Кокорин вряд ли захочет идти на сокращение зарплаты в два раза.

    Кокорин мог бы с большей пользой провести нынешнее время в чемпионате Англии, Испании или Италии. Ведь Кокорина реально ценят в Европе. Если б Александр поставил перед агентом задачу, чтобы искал варианты за рубежом, он бы уехал. Тем более год контракта остается...

    Да, в чемпионате России у Александра нет голов. И это большая проблема. Но есть талант. И ему надо было уходить в «Арсенал» или «Вест Хэм», если предложения были», – сказал Арустамян.

    Источник: «Советский спорт»

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    17.10.2015 07:44
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    Комментарии (5)
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    Garrincha58
    1445067588
    не понимает он значит тупой шнобель
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    Asbjorn
    1445071161
    Конечно уйдет,только в Вэст Хэме видимо меньше предлагали,сколько он за Анжи игр провел,не напомните?
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    Legion-o
    1445094627
    Я бы на месте Динамо еще бы доплатил, чтоб его хоть куда-нибудь забрали! Без права возврата!!!
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    KryptoN
    1445194173
    Его игра за сборную показывает его низкий уровень. Плохо работает на команду, да и голеодором его абсолютно никак не назовешь. Тот же Дзюба разбирается в разы лучше, хоть и ему работать и работать... Где плюсы и положительные эмоции от игры Кокорина? Их попросту нету.
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    ologreds
    1694996979
    numo445601
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