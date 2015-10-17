Арустамян: «Не понимаю смысла дальнейшего нахождения Кокорина в «Динамо»

Комментатор «Матч ТВ» и ведущий «Спорт FM« Нобель Арустамян поделился мыслями о возможном трансфере нападающего «Динамо« Александра Кокорина в Ангию.

«Насколько знаю, помимо варианта с арендой в «Арсенал», у Кокорина был и вариант с «Вест Хэмом». На каких условиях – не знаю. Но когда трансферное окно закрывается, бюджеты многих клубов израсходованы. Поэтому многие предлагают аренду с правом выкупа.

Почему мы сразу хотим, чтобы Кокорин сразу попал в «Арсенал»? Вариант с «Вест Хэмом» тоже хорош. Поиграй там, забей свои 10-11 голов и получи приглашение от «Арсенала» «МЮ» или «Ливерпуля». А так я не понимаю смысла дальнейшего нахождения Кокорина в «Динамо». У него еще год контракта. По-моему, у «Динамо» нет денег на продление соглашения на прежних условиях. А Кокорин вряд ли захочет идти на сокращение зарплаты в два раза.

Кокорин мог бы с большей пользой провести нынешнее время в чемпионате Англии, Испании или Италии. Ведь Кокорина реально ценят в Европе. Если б Александр поставил перед агентом задачу, чтобы искал варианты за рубежом, он бы уехал. Тем более год контракта остается...

Да, в чемпионате России у Александра нет голов. И это большая проблема. Но есть талант. И ему надо было уходить в «Арсенал» или «Вест Хэм», если предложения были», – сказал Арустамян.