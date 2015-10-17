Моуринью: «Сейчас на «Стэмфорд Бридж» все приезжают за очками»

Главный тренер «Челси» Жозе Моуринью рассказал о том, как изменилось отношение соперников к выездным поединкам против лондонцев после последних неудач подопечных португальца.

«Одно дело ехать на стадион, где высок процент побед хозяев, а другое – ехать туда, где хозяева выиграли только один матч из последних четырех. Все это усложняет нашу задачу, потому что наличие уверенности у соперника – это важно. Я уверен, что сейчас никто не боится ехать на «Стэмфорд Бридж». Все едут сюда за очками», – говорит Моуринью.