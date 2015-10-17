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    • Моуринью: «Сейчас на «Стэмфорд Бридж» все приезжают за очками»

    Моуринью: «Сейчас на «Стэмфорд Бридж» все приезжают за очками»

    Главный тренер «Челси» Жозе Моуринью рассказал о том, как изменилось отношение соперников к выездным поединкам против лондонцев после последних неудач подопечных португальца.

    «Одно дело ехать на стадион, где высок процент побед хозяев, а другое – ехать туда, где хозяева выиграли только один матч из последних четырех. Все это усложняет нашу задачу, потому что наличие уверенности у соперника – это важно. Я уверен, что сейчас никто не боится ехать на «Стэмфорд Бридж». Все едут сюда за очками», – говорит Моуринью.

    Источник: ФК «Челси»

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    17.10.2015 02:00
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    Комментарии (8)
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    monah-10
    1445042845
    Дебил.
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    Selim Yavuz
    1445058838
    Протугальца?)))
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    dzvinka
    1445063524
    ну Вилла ща разобрана совсем... если и у нее не выиграют то это позорище просто...
    Ответить
    Garrincha58
    1445067754
    такая же ситуация в Зените все приезжают на Петровский за очками
    Ответить
    Hiddink95
    1445071367
    соперники должны туда приезжать за тем, чтобы спасать своё очко, а задача Челси не дать им этого сделать
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    ologreds
    1694996979
    numo445593
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