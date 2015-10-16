Руководство «Динамо»: «На этот сезон никаких целей ставить не будем»

Председатель совета директоров московского «Динамо» Василий Титов рассказал о том, что клуб не ставит перед собой никаких турнирных целей на этот сезон.

«В «Динамо» происходит серьезное обновление. Я считаю, что Андрей Кобелев на своем месте как тренер, он понимает задачу. Он понимает, что у команды непростые финансовые времена. Мы сделаем все, чтобы со следующего года уже в полной мере соответствовать финансовому fair play. Андрей, как и все управленческие члены команды, эту задачу знает. Мы добьемся этого результата! На этот сезон никаких целей ставить не будем. Я не хочу гадать на кофейной гуще.

Команда должна сформироваться. Появилась молодежь, хорошо, что есть сильный костяк. Хотелось бы отметить Игоря Денисова, Александра Кокорина, Юрия Жиркова», – сказал Титов.