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    • Руководство «Динамо»: «На этот сезон никаких целей ставить не будем»

    Руководство «Динамо»: «На этот сезон никаких целей ставить не будем»

    Председатель совета директоров московского «Динамо» Василий Титов рассказал о том, что клуб не ставит перед собой никаких турнирных целей на этот сезон.

    «В «Динамо» происходит серьезное обновление. Я считаю, что Андрей Кобелев на своем месте как тренер, он понимает задачу. Он понимает, что у команды непростые финансовые времена. Мы сделаем все, чтобы со следующего года уже в полной мере соответствовать финансовому fair play. Андрей, как и все управленческие члены команды, эту задачу знает. Мы добьемся этого результата! На этот сезон никаких целей ставить не будем. Я не хочу гадать на кофейной гуще.

    Команда должна сформироваться. Появилась молодежь, хорошо, что есть сильный костяк. Хотелось бы отметить Игоря Денисова, Александра Кокорина, Юрия Жиркова», – сказал Титов.

    Источник: Р-Спорт

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    16.10.2015 16:29
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    Комментарии (5)
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    Manilov
    1445004230
    В сопровождении машин с мигалками, с помпой въедут в ФНЛ!
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    slipoi
    1445004919
    С такими проблема я считаю, что Динамо очень достойно себя ведет и борется. А что дальше будет - посмотрим
    Ответить
    Legion-o
    1445017105
    кокорин в этом списке лишний,уже давно!!!
    Ответить
    Любер
    1445026158
    А как же сохранение места в премьер лиге? Это ли не задача?
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    ologreds
    1694996982
    numo445544
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