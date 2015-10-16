Тихонов: «Я готов и хочу работать главным тренером»

Тренер «Краснодара» Андрей Тихонов рассказал о том, что готов к работе главным тренером, не смотря на свои предыдущие заявления об обратном.

«Жизнь идет. Сегодня ты думаешь так, завтра – иначе. Конечно, если я три года учился, хочется работать. Повторюсь, ты не знаешь, где будешь завтра. Если будет хорошее предложение – почему нет? Я готов и хочу работать. Каждый тренер к чему-то себя готовит. Кто-то в одной команде спит и видит себя. Все по-разному. Многое зависит от удачи – повезет, не повезет. Карьера футболиста и тренера – это разные вещи.

Воодушевляет ли пример Слуцкого? Леонид Викторович – молодец. Делает свою работу и делает ее отлично. Такой карьеры, как у Слуцкого, могу пожелать всем тренерам. Только не у всех получится. Думаю, что любой тренер, набираясь опыта, совершает ошибки, а потом на них учится. А Леонид Викторович набрался такого опыта, что на своих ошибках, наверное, уже учиться не будет. То, что это один из лучших наших тренеров, даже не обсуждается», – сказал Тихонов.