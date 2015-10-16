Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    2 Как хорошо вы ориентируетесь в плей-офф FONBET Кубка России?
    Как хорошо вы ориентируетесь в плей-офф FONBET Кубка России?
    3 В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии
    В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии

    Тихонов: «Я готов и хочу работать главным тренером»

    Тренер «Краснодара» Андрей Тихонов рассказал о том, что готов к работе главным тренером, не смотря на свои предыдущие заявления об обратном.

    «Жизнь идет. Сегодня ты думаешь так, завтра – иначе. Конечно, если я три года учился, хочется работать. Повторюсь, ты не знаешь, где будешь завтра. Если будет хорошее предложение – почему нет? Я готов и хочу работать. Каждый тренер к чему-то себя готовит. Кто-то в одной команде спит и видит себя. Все по-разному. Многое зависит от удачи – повезет, не повезет. Карьера футболиста и тренера – это разные вещи.

    Воодушевляет ли пример Слуцкого? Леонид Викторович – молодец. Делает свою работу и делает ее отлично. Такой карьеры, как у Слуцкого, могу пожелать всем тренерам. Только не у всех получится. Думаю, что любой тренер, набираясь опыта, совершает ошибки, а потом на них учится. А Леонид Викторович набрался такого опыта, что на своих ошибках, наверное, уже учиться не будет. То, что это один из лучших наших тренеров, даже не обсуждается», – сказал Тихонов.

    Источник: Чемпионат.ком

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    16.10.2015 14:11
    Рекомендуем
    Комментарии (3)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    Нигелист
    1445001267
    Готов подкинуть идею Андрею. Например заменить Карпина...
    Ответить
    джон базелон
    1445014017
    Удачи тебе Анрдей!
    Ответить
    ologreds
    1694996982
    numo445531
    Ответить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+