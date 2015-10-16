Предложение «МЮ» не заинтересовало Неймара

Отец форварда «Барселоны» Неймара рассказал об интересе к своему сыну со стороны «Манчестер Юнайтед».

«У «Барселоны» было предложение от «Манчестер Юнайтед», но в клубе заявили, что не хотят продавать Неймара. Но у нас узнавали, интересно ли это нам. Мы ответили, что нас это также не интересует. «Барселона» не планирует продавать Неймара. Действующий контракт рассчитан еще на три года. «Манчестер Юнайтед» просто вышел с предложением, но теперь это уже в прошлом», – рассказал Неймар-старший.

Стоит отметить, что переговоры о продлении контракта Неймара и «Барселоны» зашли в тупик и на прошлой неделе были приостановлены.