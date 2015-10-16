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    На стадионе «Динамо» начался монтаж мегаколонн

    На Центральном стадионе «Динамо» им. Льва Яшина в Москве строители приступили к установке уникальных по прочности мегаколонн.

    «Рядом с реконструируемой западной исторической стеной будет установлено восемь мегаколонн. Каждая из них весит около 27 тонн и может выдержать нагрузку до 3,5 тысячи тонн. Уже смонтированы две колонны, еще четыре в работе.

    По периметру всего стадиона необходимо устанавливать конструкции, на которые можно будет монтировать элементы кровли. Однако в сохраняемой исторической части стадиона их устанавливать нельзя, так как они могут изменить внешний облик объекта. Поэтому было решено использовать мегаколонны. Применение этой технологии не угрожает памятнику. Работы по установке колонн мы закончим до конца месяца», – рассказал директор проекта «ВТБ Арена парк» по спортивной части Сергей Цыбин.

    Напомним, спортивный объект будет называться «ВТБ Арена – Центральный стадион «Динамо» им. Льва Яшина. Весь проект комплексного развития территории носит название «ВТБ Арена парк». Стадион планируется открыть футбольным матчем 22 октября 2017 года – в 88-ю годовщину со дня рождения легендарного вратаря московского «Динамо» и сборной СССР Льва Яшина (1929-1990).

    Источник: Бомбардир.ру

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    16.10.2015 08:38
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    Комментарии (6)
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    Protosser
    1444977350
    МегаколоН. Ага.
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    Добрый Бобер
    1444979953
    Обычная металлоконструкция.
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