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    Ромарио: «Силва просто струсил»

    Бывший нападающий сборной Бразилии Ромарио раскритиковал нынешних форвардов национальной команды, а также защитника Тиаго Силву.

    «Ромарио, Роналдо – таких игроков больше не будет, забудьте. Я не могу назвать даже одного нормального бразильского нападающего. Во всяком случае, среди тех, кого вызвали в сборную последний раз. Сейчас даже нет футболиста, который был бы достоин девятого номера», – говорит Ромарио.

    Также бывший футболист считает, что Силву больше не следует вызывать в сборную.

    «С ним все понятно: поезд ушел. У него недостаточно характера, чтобы носить футболку сборной. Он просто струсил. Если бы я был тренером, то я не вызывал бы его. Я не сомневаюсь в его футбольных способностях – я говорю о психологии».

    Источник: Eurosport.ru

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    16.10.2015 00:14
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