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    • Моуринью: «Хорошо, что на меня хоть электронный браслет не надели»

    Моуринью: «Хорошо, что на меня хоть электронный браслет не надели»

    Главный тренер «Челси» Жозе Моуринью раскритиковал решение Футбольной ассоциации Англии, которая наложила на него штраф в размере 50 тысяч фунтов и присудила условную дисквалификацию на одну игру. Наставник наказан за выпады в адрес судей, которые он позволил себе после матча с «Саутгемптоном».

    «Хорошо, что они на меня хоть электронный браслет не надели. Штраф в 50 тысяч – это позор. Возможность получить дисквалификацию поражает меня», – прокомментировал Моуринью.

    Отметим, что условная дисквалификация превратится в реальную после первого аналогичного проступка португальца.

    Источник: Eurosport.ru

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    15.10.2015 23:18
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    Комментарии (8)
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    Платунишка
    1444940786
    Ставлю на то, что он условную разменяет на реальную в течение полугода. А так... Думаю, что уже в этом году получит)
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    Asbjorn
    1444942964
    В конце концов забьет на Челси,получит неустойку за расторжение контракта и спокойно уедет в другой клуб
    Ответить
    Xiko
    1444943510
    Лучше бы так тренировал, как балаболит...
    Ответить
    edw7777
    1444968159
    А лучше бы надели..., да еще рот заклеили.
    Ответить
    dzvinka
    1444979255
    а стоило надеть, он ведь будет мухлевать. И скотчем, как уже говорили, рот заклеить тоже норм было бы)).
    Ответить
    Marchen
    1445004702
    хоть бы раз промолчал, балоболка
    Ответить
    ologreds
    1694996985
    numo445482
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