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    Платини теряет поддержку членов УЕФА

    Президент УЕФА Мишель Платини может потерять поддержку некоторых членов УЕФА. Сегодня в штаб-квартире организации должно состояться собрание, на котором представители 54 европейских ассоциаций обсудят этот вопрос.

    «Платини должен предоставить весомые доказательства того, что он говорит правду. Если не будет никакого доказательства по этому платежу, то Королевский футбольный союз перестанет поддерживать Платини», – заявил голландец Берт ван Оствеен, который является генеральным директором союза.

    Ранее с подобными заявлениями выступили представители Дании и Германии, сообщает BT Sport.

    Источник: Бомбардир.ру

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    15.10.2015 07:06
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