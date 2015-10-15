«Спартак» могут лишить очков из-за Дзюбы

Михаил Прокопец, представитель нападающего «Зенита» Артема Дзюбы, сообщил, что «Спартак» могут лишить очков за то, что клуб не до конца рассчитался с игроком. В частности, за интервью официальному сайту петербургского клуба москвичи не выплатили Дзюбе зарплату за февраль.

«Если “Спартак” не рассчитается в срок, то в регламентах РФС предусмотрены различные механизмы дальнейших действий. На клуб могут быть наложены различные санкции, вплоть до снятия очков», – сказал Прокопец.

Отметим, срок выплаты, который установил РФС, истекает 15 октября.