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    «Спартак» могут лишить очков из-за Дзюбы

    Михаил Прокопец, представитель нападающего «Зенита» Артема Дзюбы, сообщил, что «Спартак» могут лишить очков за то, что клуб не до конца рассчитался с игроком. В частности, за интервью официальному сайту петербургского клуба москвичи не выплатили Дзюбе зарплату за февраль.

    «Если “Спартак” не рассчитается в срок, то в регламентах РФС предусмотрены различные механизмы дальнейших действий. На клуб могут быть наложены различные санкции, вплоть до снятия очков», – сказал Прокопец.

    Отметим, срок выплаты, который установил РФС, истекает 15 октября.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    15.10.2015 06:41
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    Комментарии (15)
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    Serjoga
    1444897748
    Давайте поснимаем очки с клубов, которые хоть кому-то должны: Локо, Ростов, Спартак, Динамо, Урал, Мордовия, Кубань......! И по спортивному принципу будет спорить за чемпионство только Зенит, у которого денег до и больше! Отличный чемпионат в России получится!
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    Стелс007
    1444898867
    ВСЕ БЕДЫ ИЗ-ЗА ЭТОГО БРЕВНА ДЗЮБЫ
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    FORVORD and FAVORIT
    1444899857
    Ура ура ура !!!
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    chempion_cska
    1444900872
    Было бы справедливо. Назад Спартак!
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    Colonist
    1444902237
    Полная ерунда! Тогда у нас многие команды, вообще без очков ходили бы!))))))
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    Asbjorn
    1444910510
    Футбол во всем мире стал просто бабским, все плачут,жалуются на все что попало,и главное в футболе стали деньги
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    Nesterenko
    1444913396
    Бред...вообще на этом новом сайте часто бывает пишут такую вот хрень, задолженности многие имеют и очков ни с кого не снимают!!
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    Диктор
    1444914346
    Этот гнилой даже после ухода гав-нит.
    Ответить
    Челнинец
    1444915173
    зенит только так и становится чемпионом, матчи покупают, очки снимают с других команд.
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    ologreds
    1694996990
    numo445406
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