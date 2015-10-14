Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    2 Как хорошо вы ориентируетесь в плей-офф FONBET Кубка России?
    Как хорошо вы ориентируетесь в плей-офф FONBET Кубка России?
    3 В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии
    В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии
    • Главная
    • Новости
    • Маттеус: «Есть только один игрок, который заслуживает «Золотого мяча»

    Маттеус: «Есть только один игрок, который заслуживает «Золотого мяча»

    Обладатель «Золотого мяча» 1990 года Лотар Маттеус поделился мнением о претендентах на звание лучшего футболиста года. По словам экс-футболиста, он очень удивится, если награда не достанется аргентинцу Лионелю Месси.

    «Есть только один игрок, который заслуживает «Золотого мяча». Это Лионель Месси. Он не только вернулся на невероятный уровень, но и выиграл с командой Лигу чемпионов, чемпионат и Кубок Испании. Хотя титулы в сборной Аргентины уходят от него.

    Несмотря ни на на что, статистика Месси, его блестящая игра и успехи в составе «Барселоны» говорят сами за себя. Он демонстрирует уникальный футбол, стабильно играя на экстраординарном уровне. Я очень удивлюсь, если трофей не достанется ему», – сказал Маттеус.

    Источник: Goal.com

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    14.10.2015 22:58
    Рекомендуем
    Комментарии (1)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    ologreds
    1694996991
    numo445392
    Ответить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+