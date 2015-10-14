Маттеус: «Есть только один игрок, который заслуживает «Золотого мяча»

Обладатель «Золотого мяча» 1990 года Лотар Маттеус поделился мнением о претендентах на звание лучшего футболиста года. По словам экс-футболиста, он очень удивится, если награда не достанется аргентинцу Лионелю Месси.



«Есть только один игрок, который заслуживает «Золотого мяча». Это Лионель Месси. Он не только вернулся на невероятный уровень, но и выиграл с командой Лигу чемпионов, чемпионат и Кубок Испании. Хотя титулы в сборной Аргентины уходят от него.



Несмотря ни на на что, статистика Месси, его блестящая игра и успехи в составе «Барселоны» говорят сами за себя. Он демонстрирует уникальный футбол, стабильно играя на экстраординарном уровне. Я очень удивлюсь, если трофей не достанется ему», – сказал Маттеус.