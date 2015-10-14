Роналду: «Мечтаю закончить карьеру в «Реале»

Полузащитник «Реала» Криштиану Роналду после получения своей четвертой «Золотой бутсы» заявил, что хотел бы остаться в Мадриде до окончания карьеры.

«Мечтаю закончить карьеру в «Реале». Если заботиться о своем здоровье, можно играть до 40 лет. Так что у меня еще есть пять-шесть лет. Я чувствую себя хорошо в Мадриде. Я полезен команде и хочу выигрывать трофеи здесь», – заявил Роналду.

Напомним, европейская пресса постоянно отправляет португальца в другие команды. В основном, в «Манчестер Юнайтед» или «ПСЖ».