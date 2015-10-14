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    Роналду: «Мечтаю закончить карьеру в «Реале»

    Полузащитник «Реала» Криштиану Роналду после получения своей четвертой «Золотой бутсы» заявил, что хотел бы остаться в Мадриде до окончания карьеры.

    «Мечтаю закончить карьеру в «Реале». Если заботиться о своем здоровье, можно играть до 40 лет. Так что у меня еще есть пять-шесть лет. Я чувствую себя хорошо в Мадриде. Я полезен команде и хочу выигрывать трофеи здесь», – заявил Роналду.

    Напомним, европейская пресса постоянно отправляет португальца в другие команды. В основном, в «Манчестер Юнайтед» или «ПСЖ».

    Источник: Marca

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    14.10.2015 06:46
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    Комментарии (3)
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    HardPony
    1444810614
    тут уж не от тебя зависит,а от долбанутого Переса
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    neveldomha
    1444814103
    Год назад у тебя была другаю МЮчта.
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    ologreds
    1694996996
    numo445294
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