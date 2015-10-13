Юханссон: «Все указывает на то, что Платини получил взятку от Блаттера»

Бывший президент УЕФА Леннарт Юханссон прокомментировал ситуацию с выплатой Зеппом Блаттером крупной суммы Мишелю Платини. Эта финансовая операция послужила причиной для отстранения чиновников с постов президентов ФИФА и УЕФА соответственно.

Согласно некоторым данным, Платини подписал договор для работы в ФИФА на протяжении 1998-2002 годов, за что получил 710 тысяч фунтов. Однако затем ему было выплачено еще 1,35 миллиона, что не было оговорено в документах.

«Я тогда был членом исполкома ФИФА, и Блаттер должен был известить нас об этом, но так этого и не сделал. Я никогда не слышал о такой договоренности в ФИФА. Это довольно большие деньги. Только из прессы узнал о заявлениях Платини, что он имел контракт с ФИФА», – говорит Юханссон.

Получив деньги, Платини принял решение не участвовать в выборах президента ФИФА, и в итоге на очередной срок был переизбран Блаттер.

«Похоже, что это была взятка. По крайней мере, все на это указывает. Почему он получил деньги именно в тот момент, в тот временной отрезок, а затем не доложил об этом исполкому ФИФА? Он ведь президент УЕФА», – сказал Юханссон.