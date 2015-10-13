Сиссе стал участником ритуала с кровопусканием, чтобы начать забивать

Нападающий «Ньюкасла» Паписс Сиссе обратился за помощью к колдунам вуду, чтобы вернуть себе результативность. Об этом рассказал источник в клубе.

«Паписс очень суеверен, и он считает, что на него наложено проклятие, которое мешает ему забивать. Его друг Шейк Тиоте решил помочь и посоветовал обратиться к колдуну», – рассказывает этот неназываемый источник.

Сообщается, что в процессе отправления обряда было использовано кровопускание.

Последний раз Сиссе забивал 9 августа в ворота «Саутгемптона», после чего не мог отличиться на протяжении пяти игр. Матч 3 октября с «Манчестер Сити» игрок провел в запасе.