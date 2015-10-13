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    • Сиссе стал участником ритуала с кровопусканием, чтобы начать забивать

    Сиссе стал участником ритуала с кровопусканием, чтобы начать забивать

    Нападающий «Ньюкасла» Паписс Сиссе обратился за помощью к колдунам вуду, чтобы вернуть себе результативность. Об этом рассказал источник в клубе.

    «Паписс очень суеверен, и он считает, что на него наложено проклятие, которое мешает ему забивать. Его друг Шейк Тиоте решил помочь и посоветовал обратиться к колдуну», – рассказывает этот неназываемый источник.

    Сообщается, что в процессе отправления обряда было использовано кровопускание.

    Последний раз Сиссе забивал 9 августа в ворота «Саутгемптона», после чего не мог отличиться на протяжении пяти игр. Матч 3 октября с «Манчестер Сити» игрок провел в запасе.

    Источник: Eurosport.ru

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    13.10.2015 20:20
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