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    • Агент Бэйла: «Не думаю, что Гарет хочет стать лучшим продавцом нижнего белья»

    Агент Бэйла: «Не думаю, что Гарет хочет стать лучшим продавцом нижнего белья»

    Агент полузащитника «Реала» Гарета Бэйла Джонатан Барнетт рассказал об отношениях своего клиента с его одноклубником Криштиану Роналду. Ранее появлялась информация о том, что футболисты не очень хорошо ладят друг с другом.

    «Они не ужинают вместе, но это нормально. Какой-то неприязни между ними нет. Гарет – спокойный человек, и они с Роналду являются полными противоположностями», – говорит Барнетт.

    Также агент считает, что Бэйлу не стоит отвлекаться на нефутбольную деятельность.

    «Думаю, Гарет может чему-то научиться у Роналду. Например, тому, как взаимодействовать с партнерами по команде. У него есть хорошая поддержка, а его цель состоит в том, чтобы стать лучшим в мире игроком. При этом я не думаю, что он хотел бы стать лучшей в мире моделью или лучшим продавцом нижнего белья. Это все не для него».

    Источник: The Guardian

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    13.10.2015 19:13
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