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    «Барселона» и Неймар приостановили переговоры

    Переговоры «Барселоны» и Неймара зашли в тупик и были приостановлены на неопределенный срок. Действующий контракт между сторонами рассчитан до 2018 года. Стороны не смогли договориться на счет повышения зарплаты футболиста – клуб настаивает на сохранении нынешнего уровня, а Неймар рассчитывает на повышение. Проблема кроется во введенном в сентябре потолке зарплат.

    Агенты Неймара аргументируют свою позицию успехами футболиста в последние годы – выступление форварда в Олимпийских играх и Кубке Америки в 2016 году, а также вхождение в число главных претендентов на «Золотой мяч». Еще одним козырем в переговорах с их стороны может стать серьезный интерес к футболисту со стороны «Манчестер Юнайтед».

    Источник: AS

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    12.10.2015 11:43
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    Комментарии (7)
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    FIRESTAR
    1444640065
    А если потолок зарплат не позволяет, то чего они от клуба хотят?
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    _____MAKC_____
    1444640623
    Об игре своей надо бы подумать, % реализации для нападающего такого уровня, с которым он себя позиционирует, кране не высок...
    Ответить
    Ronaldinho R10
    1444643417
    Ура...!Тьфу тьфу тьфу,чтобы не сглазить...Продавать его,пока он еще чего-то стоит и брать Нолито!Неймар слишком бесхребетный игрок...да простят мне фанаты!Абсолютно без лидерских качеств и невероятно однообразный.
    Ответить
    Spirit _402
    1444644184
    Пошел он, с такими аппетитами
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    ologreds
    1694997006
    numo445130
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