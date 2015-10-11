Клопп: «Не могу ходить по воде, я погружаюсь в нее»

Главный тренер «Ливепруля» Юрген Клопп считает, что не нужно делать шумихи вокруг его прихода в команду.

«Если вы хотите увидеть «Ливерпуль» более успешным, чем в последние 25 лет, то вы можете сделать свой небольшой вклад в это. Но если вы хотите изобразить меня в виде Иисуса, то на следующий день у нас возникнут проблемы – вы скажете, что я не хожу по воде. А я не могу ходить по воде, я погружаюсь в нее.

После всего этого ажиотажа мы должны остыть и поговорить о футболе. Я понимаю болельщиков «Ливерпуля», но им нужно проявить терпение. Я отличаюсь от других тренеров, но не могу изменить все в один день», – заявил Клопп.