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    Чех: «Челси» остается фаворитом АПЛ»

    Голкипер лондонского «Арсенала» Петр Чех поделился своими мыслями относительно борьбы за чемпионство в АПЛ.

    «Меня очень удивили выступления «Челси», этот клуб всегда был среди лучших. Я уже не внутри команды, поэтому мне трудно о чем-то говорить со стороны. Несмотря на все это, сезон очень длинный, и «Челси» остается фаворитом.

    Так же и с «Арсеналом» – после поражения от «Вест Хэма» о нас говорили, что команда снова останется без титулов. А сейчас все сравнивают с тем непобедимы «Арсеналом», который завоевал титул», – заявил Чех.

    Источник: Goal.com

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    10.10.2015 20:36
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