The normal one: «Ливерпуль» продает футболки с изображением Клоппа

"Ливерпуль" выпустил в продажу футболки, посвященные приходу в клуб немецкого специалиста Юргена Клоппа. На одной из футболок красуется надпись "The normal one". Так тренер охарактеризовал себя на первой пресс-конференции, отвечая на вопрос о Жозе Моуринью, который на таком же мероприятии в "Челси" назвал себя "Особенным".

"Неужели кто-то в этом зале думает, что у меня есть сверхспособности? Нет. Я не особенный, я обычный парень из Шварцвальда. Самый обычный парень", - заявил Клопп.

Футболки продаются в магазинах Ливерпуля по цене 15 фунтов стерлингов.