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    Клопп опроверг слухи о переговорах с «Баварией»

    Новый главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп опроверг слухи о том, что он мог стать наставником мюнхенской «Баварии» и вел переговоры с немецким клубом.

    «Я ничего не знаю об этом. У меня никогда не было четкого плана моей карьеры, и я вас уверяю, что никогда не вел переговоров с «Баварией». Надеюсь, Гвардиола останется там еще на 10 лет.

    Я не хочу тренировать много клубов. Конечно, у меня были конкретные предложения, но «Ливерпуль» – единственный клуб, с которым велись настоящие переговоры», – рассказал Клопп.

    Источник: Goal.com

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    10.10.2015 13:04
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