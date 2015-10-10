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    • Отец Ионова: «Интерес к сыну со стороны «Спартака» – полная чушь»

    Отец Ионова: «Интерес к сыну со стороны «Спартака» – полная чушь»

    Сергей Ионов, отец и официальный представитель полузащитника «Динамо» Алексея Ионова прокомментировал информацию о возможном переходе его сына в «Спартак».

    – Алексей переходит в «Спартак»?

    – Нет, под этим нет абсолютно ничего. Дело в том, что есть определенный круг лиц, который специально делает вброс информации, чтобы потом поиметь дивиденды. Если есть какой-то конкретный интерес к Алексею, звонят мне – и разговариваем. Но сейчас сделан конкретный вброс, который не имеет ничего общего с действительностью.

    – Вы агент Алексея?

    – С 30 апреля нет института агентов. По регламенту представителем может быть родственник, я Алексея веду с пяти лет.

    – Что в данном случае может поиметь сторонний человек, в чем его интерес?

    – Прощупывают почву – вбросили информацию, и смотрят, какой будет реакция. Но хотел бы предупредить желающих поискать в этой ситуации выгоду. Могу ответить адекватно.

    – Со «Спартаком» вообще не было разговоров?

    – Вообще никаких. Знаю, кто эту тему вбросил, и те, кто вбросил, в курсе, что я знаю о них.

    – Но знаете, как бывало уже – слухи идут, сторона игрока все отрицает, а потом, спустя год выясняется, что к тому моменту игрок уже и контракт с новым клубом подписал.

    – Нет, четко говорю – про «Спартак» это все чушь. Отвечаю за это от а до я.

    – Был ли в летнее трансферное окно разговор о переходе Алексея в другой клуб?

    – Да, мне позвонил большой чиновник, предложил встретиться. Моя позиция была жесткой: «Желание видеть Алексея – это желание ваше, клуба или тренера?» Мне сказали – тренера. Поговорили по телефону, тренер сказал, что Алексей должен быть в его команде еще вчера. А потом я попросил выслать официальное предложение. Но оттуда просто тишина. Не солидно. На мой взгляд, человек в такой должности не должен так себя вести. Все же не сторож на автостоянке…

    – А как Алексей переходил в «Анжи» из «Кубани»?

    – Там все было очень просто. Сулейман Керимов прилетел и решил вопрос.

    – Но разве Алексей не хотел вернуться в «Зенит»?

    – Сына интересует футбол. В «Зените» он на скамейке насиделся, Алексей не хотел больше сидеть на лавке, ждать, когда же выпустят хотя бы на три минуты.

    – Почему затем он перешел в «Динамо»?

    – Все составляющие проекта – состав, игра, тренер – были хороши.

    Источник: «Советский спорт»

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    10.10.2015 10:54
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    Комментарии (2)
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    морозз
    1444556995
    Наверное Спартаку бы подошёл...но всё в руках тренера!
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    ologreds
    1694997017
    numo444939
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