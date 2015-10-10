Клопп рассказал о своем отношении к деньгам

Новый главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп на своей первой пресс-конференции для СМИ рассказал, что будет принимать участие в трансферной политике клуба, однако при этом не станет вмешиваться в финансовые вопросы.

«Я всегда беру участие в трансферах, но никогда не был тем человеком, который говорит только о деньгах.Это мне неинтересно. Если кто-то скажет мне, что 100 миллионов – это много, то через секунду этот вопрос меня тут же перестанет волновать.

Не хочу покупать игрока за 100 миллионов фунтов или 100 миллионов евро. Куда лучше, если у вас есть такой игрок и вы можете продать его за 100 миллионов фунтов. Хорошо, если у клуба много денег. Но не нужно спускать все – деньги можно потратить на что-то другое», – сказал Клопп.