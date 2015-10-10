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    Клопп рассказал о своем отношении к деньгам

    Новый главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп на своей первой пресс-конференции для СМИ рассказал, что будет принимать участие в трансферной политике клуба, однако при этом не станет вмешиваться в финансовые вопросы.

    «Я всегда беру участие в трансферах, но никогда не был тем человеком, который говорит только о деньгах.Это мне неинтересно. Если кто-то скажет мне, что 100 миллионов – это много, то через секунду этот вопрос меня тут же перестанет волновать.

    Не хочу покупать игрока за 100 миллионов фунтов или 100 миллионов евро. Куда лучше, если у вас есть такой игрок и вы можете продать его за 100 миллионов фунтов. Хорошо, если у клуба много денег. Но не нужно спускать все – деньги можно потратить на что-то другое», – сказал Клопп.

    Источник: Goal.com

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    10.10.2015 10:01
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    Комментарии (3)
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    Aschat
    1444462632
    Молодец :))) вот это по хозяйски
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    dzvinka
    1444483296
    ну немец, бюргер, хозяин...
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    ologreds
    1694997017
    numo444934
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