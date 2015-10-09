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    Масалитин: «ЦСКА может отпустить Миланова»

    Бывший футболист ЦСКА Валерий Масалитин не сомневается в том, что продажа полузащитника Георгия Миланова не станет большой потерей для армейцев.

    «Если за Миланова предложат большие деньги, то его можно отпускать. Он не системообразующий игрок команды плюс является легионером. Если в следующем сезоне лимит на легионеров будет ужесточен до пяти иностранцев в стартовом составе, то Миланову будет еще тяжелее пробиться в стартовый состав. Георгий — очень полезный футболист, но его можно заменить», – сказал Масалитин.

    К Миланову уже проявляли интерес немецкие клубы «Штутгарт» и «Байер».

    Источник: Известия

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    09.10.2015 16:09
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    Комментарии (3)
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    JendosParavoz
    1444397442
    Не, Валера, отпускать нельзя! Из группы в лч намерены выходить В-)
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    sihafazatron
    1444401304
    за хорошие деньги конечно можно отпустить, лишь бы было кем заменить
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    ologreds
    1694997022
    numo444853
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