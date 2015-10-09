Масалитин: «ЦСКА может отпустить Миланова»

Бывший футболист ЦСКА Валерий Масалитин не сомневается в том, что продажа полузащитника Георгия Миланова не станет большой потерей для армейцев.

«Если за Миланова предложат большие деньги, то его можно отпускать. Он не системообразующий игрок команды плюс является легионером. Если в следующем сезоне лимит на легионеров будет ужесточен до пяти иностранцев в стартовом составе, то Миланову будет еще тяжелее пробиться в стартовый состав. Георгий — очень полезный футболист, но его можно заменить», – сказал Масалитин.

К Миланову уже проявляли интерес немецкие клубы «Штутгарт» и «Байер».