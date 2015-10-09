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    Смородская: «Никто «Локомотив» продавать не собирается»

    Президент «Локомотива» Ольга Смородская прокомментировала информацию о том, что РЖД может продать клуб как непрофильный актив.

    – Меня удивило, что в данном контексте последние дни чаще всего упоминался «Локомотив». Участники чемпионата России в большинстве своем – клубы, финансируемые либо монополиями с государственным участием, либо за счет региональных бюджетов.

    – Быть может, судьба «Локомотива» стала многих волновать из-за перестановок в руководстве РЖД?

    – Не только из-за этого. За пять с лишним лет, что я работаю в клубе, Счетная палата несколько раз проверяла РЖД на предмет того, заложены ли расходы на “Локомотив” в тарифах железнодорожного транспорта. Не заложены и никогда не были заложены. Мне непонятно, почему некоторые журналисты пытаются утверждать обратное. Клуб сам зарабатывает свыше 20% от наших потребностей. Когда я пришла в «Локомотив», то не зарабатывали и 10%. При этом мы функционируем в рамках колоссальных ограничений, касающихся зарабатывания денег: нельзя продавать пиво на стадионах (а просто ради рекламы пивовары приходить в наш футбол не хотят), нельзя рекламировать букмекеров и так далее. Мы связаны по рукам и ногам, а требуют от нас многого.

    – Тем не менее, в общественном сознании формируется мысль, что РЖД откажется от «Локомотива», и клуб ждут тяжелые времена.

    – Могу сказать однозначно: никто ничего продавать не будет. «Локомотив» и РЖД вместе уже многие годы. Отрасль и клуб вместе 80 лет! Сказать, что клуб не нужен, – невозможно. Тем более, идти на такой шаг перед чемпионатом мира по футболу…

    Нет, на это никто не пойдет. Политика будет разумной, и рисков, что РЖД расстанется с «Локомотивом», не существует.

    – Есть ли риск, что РЖД серьезно сократит финансирование клуба?

    – Оно никогда не было «жирным». Если ранжировать российские клубы по величине бюджета, то в разные времена мы занимали в этом табеле 4-6 места.

    Источник: ТАСС

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    09.10.2015 08:32
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    Комментарии (2)
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    talgatnurzhanov2006
    1444372801
    самоокупаемость должна быть выше 20 процентов, берите пример со Спартака епта бл
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    ologreds
    1694997026
    numo444807
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