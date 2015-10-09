Уткин: «Потрясающая история – Роналду познакомился с девушкой через соцсети»

Комментатор «НТВ Плюс» Василий Уткин высказал свое мнение о лчиной жизни нападающего «Реала» Криштиану Роналду.

«Потрясающая история – Криштиану Роналду со своей девушкой познакомился через соцсети. Она датчанка, модель. Любопытно, кстати, говоря. Я читал накануне интервью знаменитой телеведущей Ларисы Гузеевой из программы «Давай поженимся». И она говорит, что куча таких историй, куча заключенных браков, рожденных детей. Вот и Криштиану с датской моделью познакомился в соцсети. Другого места не нашлось! А где же им встречаться?», – заявил Уткин в эфире «Эхо Москвы».

Напомним, ранее появились сообщения о том, что Роналду заинтересовался 19-летней моделью Майей Дарвинг, с которой познакомился через соцсети.