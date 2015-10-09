Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    2 Как хорошо вы ориентируетесь в плей-офф FONBET Кубка России?
    Как хорошо вы ориентируетесь в плей-офф FONBET Кубка России?
    3 В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии
    В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии
    • Главная
    • Новости
    • Уткин: «Потрясающая история – Роналду познакомился с девушкой через соцсети»

    Уткин: «Потрясающая история – Роналду познакомился с девушкой через соцсети»

    Комментатор «НТВ Плюс» Василий Уткин высказал свое мнение о лчиной жизни нападающего «Реала» Криштиану Роналду.

    «Потрясающая история – Криштиану Роналду со своей девушкой познакомился через соцсети. Она датчанка, модель. Любопытно, кстати, говоря. Я читал накануне интервью знаменитой телеведущей Ларисы Гузеевой из программы «Давай поженимся». И она говорит, что куча таких историй, куча заключенных браков, рожденных детей. Вот и Криштиану с датской моделью познакомился в соцсети. Другого места не нашлось! А где же им встречаться?», – заявил Уткин в эфире «Эхо Москвы».

    Напомним, ранее появились сообщения о том, что Роналду заинтересовался 19-летней моделью Майей Дарвинг, с которой познакомился через соцсети.

    Источник: «Советский спорт»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    09.10.2015 07:01
    Рекомендуем
    Комментарии (6)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    talgatnurzhanov2006
    1444373037
    хрень какя-то
    Ответить
    PNZ1985
    1444378490
    жирная утка крякает!
    Ответить
    Стелс007
    1444380731
    мерзский тип
    Ответить
    Gagarin56
    1444381679
    а он это уже лысым написал?
    Ответить
    ologreds
    1694997026
    numo444797
    Ответить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+