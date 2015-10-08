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    Официально: Клопп – главный тренер «Ливерпуля»

    «Ливерпуль» объявил о подписании контракта с немецким специалистом Юргеном Клоппом, который сменит на тренерском мостике команды Брендана Роджерса.

    О подробностях соглашения между сторонами будет объявлено завтра на специальной пресс-конференции. Ранее СМИ сообщали, что Клопп подпишет контракт на три года и возьмет себе в помощники Желько Бувача и Петера Кравеца, с которыми он работал в дортмундской «Боруссии».

    Напомним, «Ливерпуль» после восьми туров чемпионата занимает десятое место в турнирной таблице АПЛ.

    Источник: ФК «Ливерпуль»

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    08.10.2015 23:21
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    Комментарии (12)
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    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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    Ele13
    1444336293
    Удачи Клоппу и Ливерпулю, Юрген отдохнул немного и готов работать, посмотрим как у него сложатся взаимоотношения с Премьер-лигой)
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    Asbjorn
    1444337680
    Будет интересно понаблюдать за его Ливерпулем
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    Spirit _402
    1444341760
    Моуру лучше валить оттуда.. Клопп круче
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    borsch123
    1444361984
    Ни пуха, ни пера, ни мешков.
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    talgatnurzhanov2006
    1444362531
    если английский не знает провалится сразу же.
    Ответить
    Старый Пью
    1444370106
    Ну что же, посмотрим. Удачи Ливерпулю и Клоппу!
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    Liverpool-The-Best
    1444374834
    Ура! Скаузеры! Свершилось! YNWA!!!
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    Aschat
    1444379424
    Наконец то, наконец :))) свершилось
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    Dinamo4emp
    1444480051
    Смотреть ещё будет интереснее АПЛ
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    ologreds
    1694997026
    numo444785
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