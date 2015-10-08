Официально: Клопп – главный тренер «Ливерпуля»

«Ливерпуль» объявил о подписании контракта с немецким специалистом Юргеном Клоппом, который сменит на тренерском мостике команды Брендана Роджерса.

О подробностях соглашения между сторонами будет объявлено завтра на специальной пресс-конференции. Ранее СМИ сообщали, что Клопп подпишет контракт на три года и возьмет себе в помощники Желько Бувача и Петера Кравеца, с которыми он работал в дортмундской «Боруссии».

Напомним, «Ливерпуль» после восьми туров чемпионата занимает десятое место в турнирной таблице АПЛ.