Кокорин ради перехода в «Арсенал» готов был пойти на понижение зарплаты

Нападающий московского «Динамо» Александр Кокорин хотел принять предложение лондонского «Арсенала» этим летом и пополнить состав «канониров» на правах аренды, но на этот трансфер свой запрет наложило руководство бело-голубых. Об этом сообщил бывший спортивный директор московского клуба Константин Сарсания, который принимал участие в переговорах.

Кроме того, Кокорин был согласен пойти на понижение зарплаты в «Арсенале», чтобы попробовать свои силы в Англии. По мнению Сарсании, «Динамо» ответило отказом из-за опасений по поводу возможных травм футболиста в аренде, а главный тренер «канониров» Арсен Венгер хотел обезопасить себя из-за трудной адаптации россиян в английском чемпионате.