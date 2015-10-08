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    • Кокорин ради перехода в «Арсенал» готов был пойти на понижение зарплаты

    Кокорин ради перехода в «Арсенал» готов был пойти на понижение зарплаты

    Нападающий московского «Динамо» Александр Кокорин хотел принять предложение лондонского «Арсенала» этим летом и пополнить состав «канониров» на правах аренды, но на этот трансфер свой запрет наложило руководство бело-голубых. Об этом сообщил бывший спортивный директор московского клуба Константин Сарсания, который принимал участие в переговорах.

    Кроме того, Кокорин был согласен пойти на понижение зарплаты в «Арсенале», чтобы попробовать свои силы в Англии. По мнению Сарсании, «Динамо» ответило отказом из-за опасений по поводу возможных травм футболиста в аренде, а главный тренер «канониров» Арсен Венгер хотел обезопасить себя из-за трудной адаптации россиян в английском чемпионате.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    08.10.2015 22:38
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    Комментарии (6)
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    расулик
    1444343490
    не смеши кокоша
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    HardPony
    1444351938
    мячи подавать возьмут.
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    Смит80
    1444372877
    Как можно сочитать не сочитаемое - Арсенал и Кокорин, следующим этапом - Кокорин и Лэйс, потом Кокорин и " ну возьмите меня обратно", и наконец Кокорин и "Сибирь" (может к тому времени они вернуться в РФПЛ)
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    Valerk
    1444372897
    ахахахахахахахахахах
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    mauxa
    1444374013
    правильно, если хочешь научиться играть в футбол, нужно ехать из РФПЛ.. в нашем чемпе только доигрывать можно.. Кокорин, Шатов, Дзюба, Дзагоев, Оздоев, Миранчук,Смольников и многие другие, срочно нужно валить в топ чемпионаты!!! в РФПЛ сильных игроков не вырастить...
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    ologreds
    1694997026
    numo444782
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