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    Ван Гаал сделал Вальдеса изгоем

    Отношения между главным тренером «Манчестер Юнайтед» Луи ван Гаалом и голкипером команды Виктором Вальдесом ухудшились еще сильнее.

    Голландец не разрешил испанцу пользоваться шкафчиком в раздевалке команды и тренироваться даже с молодежным составом «красных дьяволов». Кроме того, Вальдес был исключен с командной фотографии «МЮ».

    Сейчас Вальдес работает по индивидуальной программе на «Олд Траффорд», но при этом должен соблюдать одно условие – его тренировки не должны пересекаться по времени с тренировками главной команды.

    Напомним, в летнее трансферное окно испанский страж ворот мог покинуть команду, но его переход в турецкий «Бешикташ» сорвался в самый последний момент.

    Источник: The Guardian

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    08.10.2015 21:33
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    Комментарии (7)
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    Killofwrath
    1444329540
    Ван Гаал критин?
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    джон базелон
    1444329554
    Гоните в шею этого Гала,спасите МЮ!
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    boko54
    1444330258
    Случайно наткнулся на сайт с договорными матчами в хоккее, не поверил что такое может быть, но решил проверить, уже несколько матчей зашло отлично, наверно единственный сайт с реальными договорняками. Сайт - Fixedkhl.com
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    Spirit _402
    1444341875
    Пользоваться положением, в личных нестыковках..низко, голландец
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    расулик
    1444343749
    а чем он ему так не угодил,так к врагам даже не относятся
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    talgatnurzhanov2006
    1444363227
    лучше бы остался в барселоне, но нет ему хотелось приключений, хотел-получи!!!
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    ologreds
    1694997027
    numo444777
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