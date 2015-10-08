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    «Ливерпуль» перед приходом Клоппа провел чистку рядов

    «Ливерпуль» уволил помощников бывшего главного тренера Брендана Роджерса. Сегодня клуб покинули Шон О'Дрисколл, Гленн Дрисколл, Крис Дэвис, а также Гарри Макалистер, который будет переведен на другую должность. Клуб поблагодарил своих бывших сотрудников за профессионализм и пожелал им дальнейших успехов.

    Напомним, завтра «Ливерпуль» на специальной пресс-конференции должен объявить о подписании контракта с немецким специалистом Юргеном Клоппом. Соглашение будет рассчитано на три года. Вместе с Клоппом в команду придут его бывшие помощники по дортмундской «Боруссии» – Желько Бувач и Петер Кравец.

    Источник: ФК «Ливерпуль»

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    08.10.2015 20:22
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    Комментарии (6)
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    Лыков
    1444326198
    Долго что-то , походу несрастухи
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    Ele13
    1444326240
    Полное обновление ждёт команду. Очень интересно, как у Клоппа сложатся дела с Премьер-Лигой.
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    nim-
    1444328146
    Будем надеяться, что у Клоппа и Ливерпуля все получится вместе.
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    джон базелон
    1444328826
    Удачи Юргену в Ливерпуле.Тренер такого калибра и был нужен все это время команде.Раз уж стали чистить ряды,распродайте ненужный балласт,дайте тренеру полную свободу и вперёд!Буду с большим интересом следить за работой Клоппа в Ливерпуле!
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    boko54
    1444330304
    Случайно наткнулся на сайт с договорными матчами в хоккее, не поверил что такое может быть, но решил проверить, уже несколько матчей зашло отлично, наверно единственный сайт с реальными договорняками. Сайт - Fixedkhl.com
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    ologreds
    1694997027
    numo444772
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