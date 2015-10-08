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  • Платини: «Это преднамеренная утечка с попыткой повредить моей репутации»

Платини: «Это преднамеренная утечка с попыткой повредить моей репутации»

8 октября 2015, 14:15
4

Сегодня президент УЕФА Мишель Платини прокомментировал появившуюся ранее информацию о его отстранении от занимаемой должности на 90 дней, назвав ее преднамеренной утечкой с целью навредить его репутации.

«Вчера вечером стало известно, что следственная палата Комитета ФИФА по этике намерена рекомендовать арбитражной палате отстранить меня на 90 дней.

Совершенно очевидно, что дело чрезвычайно серьезное - тем более что информация, судя по всему, исходит из официального источника ФИФА, несмотря на то что Комитет по этике, который должен действовать полностью независимо, это решение еще не принял.

Данная преднамеренная утечка, злокозненная по сути и неприемлемая по форме, является не чем иным, как попыткой повредить моей репутации.

В последние недели я подчеркивал свою готовность к всемерному сотрудничеству с органами, ведущими различные расследования в соответствии со строжайшими процессуальными нормами. ФИФА же этими нормами явно пренебрегла.

Я всегда вел и выражал себя честно, смело и искренне, поскольку вижу в этом свой моральный долг. Если информация о намерениях следственной палаты Комитета ФИФА по этике соответствует действительности, я ни перед чем не остановлюсь, пока не выяснится истина. Никто не должен сомневаться в моей решительности в данном вопросе.

В то же время беспристрастные, независимые и объективные юридические инстанции должны пролить свет на события, которые привели к данным расследованиям Комитета ФИФА по этике.

Сегодня утром я подал письма поддержки, необходимые для выдвижения кандидатуры на должность президента ФИФА. Как я делаю с 2007 года, я выполню свои обязательства после консультации с 54 национальными ассоциациями, представителей которых попрошу вскоре собраться в Ньоне. Я также встречусь с другими конфедерациями и национальными ассоциациями, входящими в состав ФИФА, в атмосфере открытости, которая всегда отличала мои действия.

Уверен, что мы преодолеем эти трудности благодаря полной прозрачности и сплоченности, которые всегда придавали футболу такую силу», - говорится в заявлении.

Напомним, что сегодня ранее стало известно о решении арбитражной палаты комитета по этике ФИФА отстранить главу организации Блаттера от исполнения его обязанностей на 90-дневный срок, который может быть увеличен, но не более чем на 45 дней.

Источник: УЕФА
Весь мир Платини Мишель
Комментарии (4)
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ManUtd-Volgograd
1444309312
Какой репутации? Долбаеба? Эта утечка никак не повредит его статусу
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neveldomha
1444311222
Футбол превращен в игрушку теневого бизнеса. Некий механизм по отмыву бабок. Теперь осталось только возвести его на уровень политического шантажа. То есть ничего хорошего футбол не ожидает.
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spartak_88
1444318747
может не утечка, а течка))
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