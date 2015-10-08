Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    2 Как хорошо вы ориентируетесь в плей-офф FONBET Кубка России?
    Как хорошо вы ориентируетесь в плей-офф FONBET Кубка России?
    3 В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии
    В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии

    Натхо: «Буду восстанавливаться недели две»

    Завтра полузащитник ЦСКА Бибрас Натхо должен быть выписан из больницы, куда он угодил, получив травму в матче 11-го тура Премьер-лиги против «Динамо« (2:0).

    «Придется воздержаться от всякой деятельности еще недели две, буду восстанавливаться. Очевидно, домашний матч Лиги чемпионов против «Манчестер Юнайтед« 21 октября мне придется пропустить. Буду надеяться принять участие в игре на «Олд Траффорд» 3 ноября», – сказал Натхо.

    Напомним, что 27-летний футболист получил закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга и ушибленно-сквозную рану верхней губы.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    08.10.2015 13:41
    Рекомендуем
    Комментарии (2)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    Витус Беринг
    1444311641
    Модеры, уберите этого идиота воко53.
    Ответить
    ologreds
    1694997029
    numo444735
    Ответить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+