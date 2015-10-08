Натхо: «Буду восстанавливаться недели две»

Завтра полузащитник ЦСКА Бибрас Натхо должен быть выписан из больницы, куда он угодил, получив травму в матче 11-го тура Премьер-лиги против «Динамо« (2:0).

«Придется воздержаться от всякой деятельности еще недели две, буду восстанавливаться. Очевидно, домашний матч Лиги чемпионов против «Манчестер Юнайтед« 21 октября мне придется пропустить. Буду надеяться принять участие в игре на «Олд Траффорд» 3 ноября», – сказал Натхо.

Напомним, что 27-летний футболист получил закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга и ушибленно-сквозную рану верхней губы.