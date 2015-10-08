«Краснодар» запустил мобильное приложение для болельщиков

Футбольный клуб «Краснодар» запустил мобильное предложение для болельщиков, в котором можно следить за информацией о команде: новости команды, клуба и Академии, результаты и расписание ближайших матчей основной команды, получить информацию об игроках и тренерах основного, молодежного составов клуба и команды «Краснодар-2», руководстве клуба, и многом другом. Для пользователей нового приложения доступны фотогалереи и новости клуба. Также приложение дает возможность легко просматривать видеосюжеты, размещаемы на клубном сайте и на YouTube-канале.