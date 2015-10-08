Стадионы ЧМ-2018 получили официальные названия

Оргкомитет "Россия-2018" утвердил совместно с ФИФА названия стадионов, которых будут проходить матчи чемпионата мира.
Стадионы получили следующие официальные названия:
"Екатеринбург Арена" – Екатеринбург
"Стадион Фишт" – Сочи
"Казань Арена" – Казань
"Стадион Калининград" – Калининград
"Стадион Лужники", "Стадион Спартак" – Москва
"Мордовия Арена" – Саранск
"Стадион Нижний Новгород" – Нижний Новгород
"Ростов Арена" – Ростов-на-Дону
"Самара Арена" – Самара
"Стадион Санкт-Петербург" – Санкт-Петербург
"Волгоград Арена" – Волгоград
Названия восьми стадионов совпадают с именами городов, в которых находятся эти арены, а четырех - связаны с местными культурными или футбольными аспектами.
Источник: ТАСС