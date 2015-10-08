Стадионы ЧМ-2018 получили официальные названия

Оргкомитет "Россия-2018" утвердил совместно с ФИФА названия стадионов, которых будут проходить матчи чемпионата мира.

Стадионы получили следующие официальные названия:

"Екатеринбург Арена" – Екатеринбург

"Стадион Фишт" – Сочи

"Казань Арена" – Казань

"Стадион Калининград" – Калининград

"Стадион Лужники", "Стадион Спартак" – Москва

"Мордовия Арена" – Саранск

"Стадион Нижний Новгород" – Нижний Новгород

"Ростов Арена" – Ростов-на-Дону

"Самара Арена" – Самара

"Стадион Санкт-Петербург" – Санкт-Петербург

"Волгоград Арена" – Волгоград

Названия восьми стадионов совпадают с именами городов, в которых находятся эти арены, а четырех - связаны с местными культурными или футбольными аспектами.