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Стадионы ЧМ-2018 получили официальные названия

8 октября 2015, 12:14
15

Оргкомитет "Россия-2018" утвердил совместно с ФИФА названия стадионов, которых будут проходить матчи чемпионата мира.

Стадионы получили следующие официальные названия:

"Екатеринбург Арена" – Екатеринбург

"Стадион Фишт" – Сочи

"Казань Арена" – Казань

"Стадион Калининград" – Калининград

"Стадион Лужники", "Стадион Спартак" – Москва

"Мордовия Арена" – Саранск

"Стадион Нижний Новгород" – Нижний Новгород

"Ростов Арена" – Ростов-на-Дону

"Самара Арена" – Самара

"Стадион Санкт-Петербург" – Санкт-Петербург

"Волгоград Арена" – Волгоград

Названия восьми стадионов совпадают с именами городов, в которых находятся эти арены, а четырех - связаны с местными культурными или футбольными аспектами.

Источник: ТАСС
Чемпионат мира Россия
Комментарии (15)
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Rizvan_05
1444295839
Долго думали, видимо. Миллиард не выделили тем, кто названия придумывал?
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Ele13
1444296133
Только в Сочи более-менее оригинальное название, в других прибавили просто город.
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Витус Беринг
1444296432
Позорище то какое ! Творческие мысли напрочь отсутствуют. Озападились в доску.
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Измайловский Кочегар
1444300205
"Екатеринбург Арена", "Казань Арена" и т.д. твоя моя не понимай. Это что за язык? По-русски говорят: арена "Казань". Хотя реально могли и пооригинальнее придумать.
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asdfasd
1444300972
Че за бред в Самаре будет Космос Арена, а не Самара Арена.
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VolgoFUN
1444302004
УГ а не название в Волгограде, должна быть Арена-Победа
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nim-
1444305016
Если к организации турнира будут подходить с такой же ответственностью, как подошли к созданию названий арен, то это будет не Чемпионат Мира, а дерьмо. Будто название стадиона это пустяк какой-то.
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Alik KGZ
1444305430
это на внутреннем первенстве стадионы будут называться по своему!!!! а на международных играх по другому!!!!!!!!!!!! Так сказать восхвалить тот самый город в котором существует сам стадион!!!! это и относится почти ко всем стадионам!!!! например Спартаковский "Открытие Арена" на международных играх "Стадион Спартак",в Самаре будет "Космос Арена" а на на международных играх "Самара Арена",в Волгограде "Арена-Победа" международных играх " Волгограде Арена" и так далее!!!!!!!!!!!!!1 Так что меньше Агрессий господа)))))) ОуКБ
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Protosser
1444307152
"Stadion Nizhniy Novgorod" - получай, иностранец!!
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Медвепут великий
1444308813
Креативненько. Наверное, названия придумывало какое-нибудь западное рекламное агенство. И за это еще отвалили лямов 10 долларов)))
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