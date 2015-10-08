Юрист «Локомотива»: «Клуб не должен платить Кучуку ни копейки»

Бывший главный тренер «Локомотива» Леонид Кучук не должен получить от клуба компенсацию за досрочный разрыв контракта. В этом уверен юрист Евгений Резник, который представляет интересы «Локо».

«Локомотив» ни в чем не уступил и не уступает. Да, мы отказались от части апелляции, но в данный момент это не имеет никакого значения, потому что эта самая часть апелляции касается того, кто расторг контракт. Есть контракт с «Кубанью» (который Кучук заключил после ухода из «Локомотива») и, соответственно, никакая компенсация со стороны «Локомотива» не должна быть произведена. И чтобы не загружать арбитров лишней информацией, а сконцентрироваться на сути вопроса, мы так и поступили.

Когда Кучук обращался в РФС, тогда не был расторгнут контракт с ним, и была одна позиция. Но когда он заключил новый контракт – с «Кубанью», вопрос о том, почему был расторгнут договор, перестал иметь всякое правовое значение, потому что нельзя получать две зарплаты, работая только в одном клубе. И то, на чем настаивает Кучук, по сути является необоснованным обогащением.

Нельзя предсказать, когда CAS вынесет решение. Это может быть и ноябрь, и декабрь, сложно сказать. Зависит от арбитров. Мы считаем, что «Локомотив» не должен платить Кучуку ни копейки», – сказал Резник.