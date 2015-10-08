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    • Игрок загребского «Динамо» провалил допинг-пробу после матча с «Арсеналом»

    Игрок загребского «Динамо» провалил допинг-пробу после матча с «Арсеналом»

    Допинг-проба полузащитника загребского «Динамо» Арияна Адеми, которую он сдал после матча Лиги чемпионов против лондонского «Арсенала», дала положительный результат.

    «УЕФА открыл дело против Адеми. В соответствии с правилами УЕФА мы не можем давать никаких комментариев до вскрытия пробы В. Отметим, что мы удивлены таким результатом – на протяжении многих лет наши футболисты сдавали пробы, которые всегда были отрицательными. Сам Адеми в прошлом году шесть раз проходил допинг-тест», – говорится в заявлении загребского клуба.

    Напомним, динамовцы в Загребе обыграли «Арсенал» со счетом 2:1. Встреча состоялась 16 сентября в рамках 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

    Источник: ФК «Динамо» (Загреб)

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    08.10.2015 00:00
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