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    Дуглас Коста: «Я не Неймар»

    Полузащитник «Баварии» и сборной Бразилии Дуглас Коста перед стартом команды в отборе ЧМ-2018 попросил не называть его «новым Неймаром«. Бразильская пресса считает, что именно он должен взвалить на себя лидерские функции во время отсутствия форварда «Барселоны».

    «Я не новый Неймар, мне не нужно будет заменять его. Его вообще невозможно заменить. Я просто должен буду выполнить свою работу и установку тренера как можно лучше. Любой команде в мире не будет хватать такого игрока, как Неймар, но мы должны преодолеть это», – заявил Коста.

    Напомним, 8 октября бразильцы сыграют против Чили, а 13 октября – против Венесуэлы.

    Источник: Goal.com

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    07.10.2015 23:27
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    Комментарии (2)
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    Igreks
    1444289488
    Он будет лучше неймара
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    ologreds
    1694997033
    numo444690
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