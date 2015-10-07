«Локомотив» признал, что нарушил контракт с Кучуком

Московский «Локомотив» подтвердил, что нарушил соглашение с бывшим главным тренером команды Леонидом Кучуком. Об этом рассказал представляющий его интересы юрист Юрий Зайцев.

– Недавно вернулись с заседания в гостиницу. Решение еще не было принято. Были заслушаны позиции сторон. Окончательный вердикт будет вынесен через несколько месяцев.

– Но у вас есть понимание, каким будет решение СAS?

– Есть понимание того, кто нарушил контракт. До этого «Локомотив» утверждал, что контракт был нарушен не клубом, а Кучуком. В последний момент железнодорожники отказались от этого тезиса. Теперь «Локомотив» признал, что нарушил контракт.

– Что тогда пытается оспорить «Локомотив»?

– Размер компенсации. Клуб пытался доказать, что компенсация непропорциональна. Вот в принципе и все.

– В любом случае, компенсация от Кучука уже никуда не денется?

– Да. Весь вопрос заключается в ее размере. Останется ли она прежней или уменьшится.

– В общем, можно вас поздравить?

– Сейчас можно сказать, что частично мы это дело выиграли. Для Леонида Кучука важно, что клуб признал свою вину. Его имидж не пострадал.

Напомним, клуб опротестовал решение палаты РФС по разрешению споров о выплате Кучуку 1.8 миллиона долларов за расторжение контракта, сейчас дело находится на рассмотрении Спортивного Арбитражного Суда в Лозанне.