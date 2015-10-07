Керимов: «Натхо не понимал того, что с ним происходит»

Врач ЦСКА Шагабутдин Керимов рассказал о травме, которую получил полузащитник армейцев Бибрас Натхо по ходу матча с «Динамо».

«О том, что ситуация неординарная, можно было судить уже в самые первые мгновения. После сильнейшего удара головой динамовца Зобнина голова Натхо неестественно развернулась. Бибрас не ожидал такого. Было видно, что он уже падал на газон с потерей сознания. Я сразу же отправился к бровке, ждал отмашки арбитра. Подбежав к Бибрасу, обратил внимание, что он находится в состоянии грогги. Кроме того, мы сразу увидели сквозную рану, через которую обильно шла кровь.

У Бибраса отсутствовало понимание того, что с ним происходит. Между тем, когда футболист оказался у бровки, у него появилось сильное желание вернуться на поле.

Ни в коем случае этого нельзя было допустить! Замена была необходима. В тот момент уже не оставалось сомнений, что игрок получил черепно-мозговую травму. Кроме того, необходимо было полностью остановить кровотечение. Что мы и сделали сразу же после того, как Натхо оказался в раздевалке. Параллельно вели терапию основной травмы. Потребовалось около часа, чтобы состояние полузащитника более-менее нормализовалось. После этого мы отправились на обследование. Прежде всего, нам необходимо было понять, каков характер травмы. В итоге приняли решение, что Бибрасу лучше остаться на несколько дней в стационаре под наблюдением врачей.

Натхо понял, что с ним произошло уже в клинике. Первым делом спросил, как закончился поединок с «Динамо». Очень обрадовался, что ЦСКА победил. Сроки возвращения в строй сможем назвать ближе к концу недели, когда оценим состояние футболиста», – рассказал врач.

Напомним, что ЦСКА одержал победу в матче 11-го тура российской Премьер-лиги с «Динамо» со счетом 2:0.