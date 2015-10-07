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    «Зенит» и Жирков продолжают торговаться

    «Зенит» продолжает интересоваться возможностью приобретения полузащитника «Динамо» Юрия Жиркова. Столичный клуб пытается разгрузить зарплатную ведомость, готов отпустить ветерана практически даром. Сам футболист настаивает на получении подъемных в размере двух миллионов долларов и трехлетнем контракте, то есть Жирков будет получать около 4 миллионов долларов за каждый сезон. «Зенит» предлагает сократить срок действия соглашения до двух лет, а зарплату — вдвое.

    Напомним, что контракт Жиркова и «Динамо» заканчивается 30 июня 2016 года. В текущем сезоне воспитанник тамбовского футбола сыграл 10 матчей в чемпионате России.

    Источник: «Спорт день за днем»

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    07.10.2015 08:41
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    Комментарии (10)
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    legends
    1444196636
    нисколько не интересный футболист... торги- для отвлечения внимания от серьезных сделок!
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    Boniel+
    1444202470
    За этого парня гроша ломаного не дадут.Оказался пустышка.В "Челси" это поняли сразу.
    Ответить
    Витус Беринг
    1444203931
    Они там вПитере совсем слепые ? Такой отстой еще нужен кому ?
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    Бидон Молокоев
    1444204394
    Жирик жочет отбить денгу за потерю фальшивой короны своей жёнушки Инки.
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    neveldomha
    1444210204
    Верните его обратно в Анжи.
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    dudarik
    1444212207
    Бревно полное
    Ответить
    Обстолб Хуембей
    1444212892
    Магамет Жиркоев нужен Анже.
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    Челнинец
    1444231869
    сдулся, он в цска провел свои лучшие годы!
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    ologreds
    1694997036
    numo444603
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