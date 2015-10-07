«Зенит» и Жирков продолжают торговаться

«Зенит» продолжает интересоваться возможностью приобретения полузащитника «Динамо» Юрия Жиркова. Столичный клуб пытается разгрузить зарплатную ведомость, готов отпустить ветерана практически даром. Сам футболист настаивает на получении подъемных в размере двух миллионов долларов и трехлетнем контракте, то есть Жирков будет получать около 4 миллионов долларов за каждый сезон. «Зенит» предлагает сократить срок действия соглашения до двух лет, а зарплату — вдвое.

Напомним, что контракт Жиркова и «Динамо» заканчивается 30 июня 2016 года. В текущем сезоне воспитанник тамбовского футбола сыграл 10 матчей в чемпионате России.