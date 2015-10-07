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    Кройф: «Моуринью нужно перестать выпячивать себя»

    Бывший главный тренер «Барселоны» Йохан Кройф высказал свое мнение о наставнике «Челси» Жозе Моуринью.

    «Моринью противоречив. Мне нравится, что он может создать хорошие отношения внутри команды, но при этом всегда ставит себя на первый план – это плохо. Ему нужно не выпячивать себя. Вероятно, это связано с тем, что его никогда не приветствовали и не освистывали 100 тысяч человек одновременно. А возможно, это из-за интереса СМИ. Не думаю, что у Моуринью дети чему-то могут научиться . Ему нужно исправить свое поведение, ведь новости о нем разлетаются по всему миру», – говорит Кройф.

    Источник: Skysports

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    07.10.2015 00:02
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