Профессиональные футболисты склонны к психическим расстройствам

Международная федерация ассоциаций профессиональных футболистов (FIFPro) исследовала психологические проблемы у действующих и бывших игроков.

Участниками исследования стали 219 бывших футболистов и 607 действующих. 64% закончивших карьеру играли на высшем уровне в своих странах, 55% действующих игроков выступают на высшем уровне сейчас.

Опрос показал, что 38% действующих и 35% бывших игроков страдали от депрессии либо от схожих проблем в области психологии.

Процент злоупотребляющих алкоголем составил 9% для действующих и 35% для бывших футболистов. Курильщиками себя назвали соответственно 4% и 11%. Примерно четверть игроков из каждой категории испытывают проблемы со сном.

Кроме того, исследование показало, что существует прямая зависимость между серьезными травмами и депрессиями. Те, кто перенес значительные повреждения, жаловались на проблемы с психикой в 2-4 раза чаще.

Первое подобное исследование проводилось в 2013 году, и тогда доля страдающих от психологических проблем была существенно ниже – 26%