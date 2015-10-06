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    • Профессиональные футболисты склонны к психическим расстройствам

    Профессиональные футболисты склонны к психическим расстройствам

    Международная федерация ассоциаций профессиональных футболистов (FIFPro) исследовала психологические проблемы у действующих и бывших игроков.

    Участниками исследования стали 219 бывших футболистов и 607 действующих. 64% закончивших карьеру играли на высшем уровне в своих странах, 55% действующих игроков выступают на высшем уровне сейчас.

    Опрос показал, что 38% действующих и 35% бывших игроков страдали от депрессии либо от схожих проблем в области психологии.

    Процент злоупотребляющих алкоголем составил 9% для действующих и 35% для бывших футболистов. Курильщиками себя назвали соответственно 4% и 11%. Примерно четверть игроков из каждой категории испытывают проблемы со сном.

    Кроме того, исследование показало, что существует прямая зависимость между серьезными травмами и депрессиями. Те, кто перенес значительные повреждения, жаловались на проблемы с психикой в 2-4 раза чаще.

    Первое подобное исследование проводилось в 2013 году, и тогда доля страдающих от психологических проблем была существенно ниже – 26%

    Источник: FifPro

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    06.10.2015 19:41
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    Комментарии (3)
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    Измайловский Кочегар
    1444158747
    Не понимаю, как действующие футболисты умудряются курить? Курево же дыхалку убивает напрочь.
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    Asbjorn
    1444170466
    У нас пол мира к психическим расстройствам склонно
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    ologreds
    1694997038
    numo444574
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