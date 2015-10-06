Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    2 Как хорошо вы ориентируетесь в плей-офф FONBET Кубка России?
    Как хорошо вы ориентируетесь в плей-офф FONBET Кубка России?
    3 В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии
    В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии

    Прокуратура требует полтора года тюрьмы для отца Месси

    Прокуратура Испании запросила для отца нападающего «Барселоны» Лионеля Месси 18 месяцев тюремного заключения, а также штраф в размере двух миллионов евро по делу о неуплате налогов.

    Дело было открыто против самого Месси и его отца в 2013 году. Следователи утверждают, что испанская казна недополучила более четырех миллионов евро. С футболиста обвинения были сняты в связи с тем, что не он лично принимал решения о распределении этих финансов.

    Месси начал сотрудничать по этому делу с властями и уже выплатил более десяти миллионов евро. Он был готов заплатить еще 15 миллионов, чтобы обвинения были сняты полностью, однако власти на это не пошли.

    Источник: BBC

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    06.10.2015 19:06
    Рекомендуем
    Комментарии (2)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    калач
    1444244140
    шьют дело хотят откатов
    Ответить
    ologreds
    1694997038
    numo444572
    Ответить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+