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    Левандовски лидирует в споре за «Золотую бутсу»

    Нападающий «Баварии» Роберт Левандовски лидирует в споре за «Золотую бутсу» этого сезона. На счету поляка 12 голов в Бундеслиге и 24 очка в зачете.

    Ближайший преследователь Левандовски – полузащитник «Шахтера» Алекс Тейшейра, на счету которого 14 мячей в УПЛ и 21 очко в рейтинге.

    В первой пятерке претендентов на «Золотую бутсу» также футболисты, которые представляют чемпионаты, проходящие по системе «весна-осень».

    Пятерка претендентов на «Золотую бутсу»

    1. Роберт Левандовски («Бавария», Германия) 12 голов 24 очка

    2. Алекс Тейшейра («Шахтер», Украина) 14 21

    3. Ингемар Теэвер («Левадия», Эстония) 21 21

    4. Томас Раджиневичус («Судува», Литва) 21 21

    5. Александер Содерлунд («Русенборг», Норвегия) 21 21

    Источник: Бомбардир.ру

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    06.10.2015 07:23
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    Комментарии (2)
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    feel_this_sheet
    1444111510
    какой левандовски, вы о чем? Томас Раджиневичус и только он)
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    ologreds
    1694997042
    numo444518
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