На стадионе ЦСКА посеяли газон

На новой, строящейся, арене московского ЦСКА на 3-й Песчаной улице засеяли футбольное поле. Сообщается, что недавно была завершена установка дренажной системы, а сегодня произошел посев.

«Семена была засеяны по всему периметру будущего газона и уже сегодня работала система полива. При минусовых температурах будет включаться подогрев, также будут использоваться специальные лампы, которые будут помогать растить газон в темное время суток», - сообщается на официальном сайте красно-синих.