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    «Челси» выразил уверенность в Моуринью

    Руководство «Челси» выразило поддержку главному тренеру команды Жозе Моуринью и игрокам, несмотря на последние неудачи.

    «Клуб хочет четко дать понять, что Жозе продолжает обладать нашей полной поддержкой. Как говорил сам Жозе, результаты команды не достаточно хороши, и игра требует изменений в лучшую сторону. Тем не менее, мы верим в то, что у нас есть подходящий тренер для того чтобы перевернуть ситуацию в этом сезоне и у него есть состав, который способен сделать это», – сообщается на официальном сайте синих.

    Источник: ФК «Челси»

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    05.10.2015 16:33
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    Комментарии (6)
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    Mr Abdullaev
    1444052516
    радует
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    MrVanes-Zenit
    1444056920
    Дело за Особенным
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    Витус Беринг
    1444059954
    Да передохните сезончик, а там порвите всех.
    Ответить
    Hiddink95
    1444075350
    Хотя бы уж в ЛЕ если попадём, в нашем случае уже хорошо будет. У дортмундской Боруссии прошлый сезон тоже кошмарно начинался
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    goal_777
    1444075879
    Нафиг его
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    ologreds
    1694997045
    numo444468
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