Абдулатипов: «Керимов устал тащить «Анжи» в одиночку»

Глава республики Дагестан Рамазан Абдулатипов выразил мнение, что владельца «Анжи» Сулеймана Керимова нужно разгрузить от обязательств перед клубом.

«Задача «Анжи» в ближайшие три года – закрепиться в Премьер-лиге. Также очень хочется разгрузить от обязательств перед «Анжи» Сулеймана Керимова. Он один тащит клуб. Я обращаюсь ко многим дагестанским предпринимателям, чтобы они включились в эту работу. Я общаюсь с Керимовым. Он устал от всего этого, а бросить не может, потому что «Анжи» стал уже брендом. И это очень важный социальный проект», – рассказал Абдулатипов.