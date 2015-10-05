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    Абдулатипов: «Керимов устал тащить «Анжи» в одиночку»

    Глава республики Дагестан Рамазан Абдулатипов выразил мнение, что владельца «Анжи» Сулеймана Керимова нужно разгрузить от обязательств перед клубом.

    «Задача «Анжи» в ближайшие три года – закрепиться в Премьер-лиге. Также очень хочется разгрузить от обязательств перед «Анжи» Сулеймана Керимова. Он один тащит клуб. Я обращаюсь ко многим дагестанским предпринимателям, чтобы они включились в эту работу. Я общаюсь с Керимовым. Он устал от всего этого, а бросить не может, потому что «Анжи» стал уже брендом. И это очень важный социальный проект», – рассказал Абдулатипов.

    Источник: ТАСС

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    05.10.2015 12:52
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    Комментарии (10)
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    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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    Антибиотик
    1444054854
    Керимов- не серьёзный человек. Ведь знал на что шел, а теперь видите ли устал. Обидно за такие клубы и стыдно за таких бизнесменов.
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    джон базелон
    1444061673
    Пускай в ФНЛ играют,вместе с Торпедо!!
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    cканер
    1444156588
    что значит" устал тащить"? он владелец клуба!не тянет,пусть продаёт.ведь сам же раскручивал бренд!а если Анжи в конце сезона выйдет в ЕК,то другая песня будет звчуать?это не серьёзно.кто вообще просил его покупать Сёмина,при успешном Ташуеве?
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    ologreds
    1694997046
    numo444450
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