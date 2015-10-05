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    • Вернблум: «С момента прихода в ЦСКА сам несколько раз проиграл «Динамо»

    Вернблум: «С момента прихода в ЦСКА сам несколько раз проиграл «Динамо»

    Полузащитник московского ЦСКА Понтус Вернблум поделился своими впечатлениями от победы над московским «Динамо» в минувшем туре чемпионата России со счетом (2:0).

    «Знал о том, что ЦСКА не может выиграть у «Динамо» с 2009 года. Я сам с момента прихода несколько раз проиграл «Динамо», несколько матчей закончились вничью. Понимал, что серия длится слишком долго, ее надо переламывать, и это удалось. Игра была равной. Нам удалось забить, и далее мы неплохо оборонялись, плюс смогли реализовать одну из контратак и сделать счет (2:0). Но игра была очень ровная. Мы рады добытой победе.

    Мы набираем очень много очков, постоянно пополняем свою копилку, что очень важно. Последние матчи были сложными, потому что были различные травмы и повреждения. Но команда движется вперед», – отметил полузащитник.

    Источник: ПФК ЦСКА

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    05.10.2015 12:34
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